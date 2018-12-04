Malatya'da 5 mahallenin ulaşım sorunu çözüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Pütürge'de 5 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunu genişletiyor.

Zor arazi şartlarına sahip Pütürge'de yol hizmetleri noktasında önemli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi; Arınlı, Meşedibi, Aslankent, Çukuroymağı ve Esencik grup yolunu 3 metre genişlikten 11 metre genişliğine çıkarıyor.

7.5 kilometre uzunluğundaki grup yolunun büyük bölümünü genişleten Büyükşehir Belediyesi derin vadiler arasından geçen ve özellikle kış aylarında geçit vermeyen yolu standartlara uygun hale getirdi.

3 metrelik yol 11 metre genişliğine çıkarıldı

Dere yataklarına çeşitli çaplarda beton büzlerin yapıldığı, şarampollerin düzenlendiği grup yolu genişletme çalışmalarıyla daha güvenli hale getirildi. Bölge sakinleri de yapılan yol genişletme çalışmalarından son derece memnun olduklarını söylediler.