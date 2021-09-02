İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da 50 kişiye kumar baskını

Malatya’da iki ayrı yerde kumar oynayan toplam 50 kişiye polis tarafından para cezası kesildi.

Malatya'da iki ayrı yerde kumar oynayan toplam 50 kişiye polis tarafından para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde faaliyet gösteren isimsiz ve ruhsatsız işyerinde kumar oynayan 14 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Kumar parası olan 200 TL geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.


Yine polis tarafından, Halfettin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde tombala oynayan 36 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Kumar paraları geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.