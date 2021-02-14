İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da 56 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 56 kişiye ceza uygulandı.

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 56 kişiye ceza uygulandı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması konusunda polis denetimlerini sürdürüyor. Cuma günü saat 21.00'de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek olan sokak kısıtlaması uygulamasında son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 56 kişiye de 50 bin 400 TL ceza yazıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.