Malatya'da 6 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 6 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında il girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada araç içerisinde zulalanmış vaziyette 6 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı ve gerekli işlemler için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.