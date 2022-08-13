İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmada, Malatya-Mersin seferini yapan bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan İ.A.'nın uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mersin polisi ile yapılan koordineli çalışmada durdurulan araçta arama yaptı. Yapılan aramada 12 paket halinde toplamda 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan İ.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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