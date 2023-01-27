İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da 6 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Malatya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Olay Battalgazi ilçesi bağlı Taştepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Dönence Sokak içerisinde bulunan bir adreste yaşayan 6 Suriye uyruklu vatandaş karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle gittikleri Malatya Eğitim ve Araşıtrma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren R.E.,M.E.,M.E., H.E., Ş.E.,A.E.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edildi. Ailenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.