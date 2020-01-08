Malatya'da 61 mahallenin yolu kardan kapandı

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle 61 kırsal mahallede ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pütürge ve Hekimhan ilçelerinde 13'er, Doğanyol'da 11, Darende'de 6, Yeşilyurt'ta 4, Battalgazi'de 3, Kale ve Yazıhan ilçelerinde de 2'şer olmak üzere toplam 61 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 kar makinesi, 14 dozer, 26 greyder, 16 kepçe, 4 kamyon traktör ve 16 servis olmak üzere 27 ekiple birlikte toplam bin 441 kilometrelik kapalı yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde karla mücadele yürüten ekiplerin kardan temizlediği yolların tipi ve yağışlar nedeniyle yeniden kapandığı öğrenildi.