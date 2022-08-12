İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da 651 kök kenevir ele geçirildi

Malatya’da jandarma tarafından Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerindeki iki ayrı adreste 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya'da jandarma tarafından Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerindeki iki ayrı adreste 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri ekildiği yönünde ihbar üzerine operasyon düzenledi. Jandarma tarafından, ihbar yapılan Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerindeki iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak ceza evine gönderilirken, bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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