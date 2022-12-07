Malatya'da 72 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 72 litre sahte alkol ele geçirilirken bir zanlı ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya il Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince el yapımı sahte alkollü içki imalatı ve ticareti ile mücadele çerçevesinde bir işyerinde yapılan operasyonda 144 adet yarım litrelik pet şişeler içerisinde toplam da 72 litre el yapımı sahte alkol ile 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan F.Z.'ye 5607 SKM'den yasal işlem yapıldı.