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Malatya'da 8 kişiye bahis gözaltısı

Malatya’da, yasa dışı bahis oyunundan 8 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, yasa dışı bahis oyunundan 8 zanlı gözaltına alındı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçuna yönelik projeli çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Malatya'da yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık ettiği iddia edilen 8 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.


Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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