Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban keserken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar, kullandıkları aletler ve hayvanların boynuzları ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne çoğu kendi imkanları gelen acemi kasaplar ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Ahmet İnce, kurban keserken yaralandığını belirterek, "Lütfen kasaplara kurbanlarımızı kestirelim. Kasap olmayanlara kurbanlarımızı kestirmeyelim. Sonucu siz de görüyorsunuz, elim kesildi. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.