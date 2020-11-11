Malatya'da açık alanlarda sigara içme yasağı

Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde kamuya açık alanlar ile cadde ve sokaklarda yürürken sigara içilmesi yasakladı.

Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, kent genelinde kalabalık cadde, sokak ve alanlarda maske kullanımını ihlal ederek, bulaşma riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "12 Kasım 2020 tarihinden itibaren İlimiz genelinde toplu taşıma/minibüs durakları ile araç trafiğine kapalı cadde ve sokaklarda, İlimiz merkezinde Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, Fuzuli Caddesi, Kanalboyu Caddesi ve bu caddelerle bağlantılı sokaklar ile Akpınar Meydanı, Soykan Parkı ve Kernek Meydanı‘nda, İlçelerde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli görülen diğer alanlarda sigara içme yasağı getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağının aktarıldığı açıklamada, kamuya açık tüm alanlarda da maske takma zorunluluğunun getirildiği belirtildi.