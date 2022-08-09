Malatya'da acil sağlık hizmeti toplantısı

Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı koordinatör il olarak Malatya Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bölge illerin Acil Sağlık Hizmet sunumunda değerlendirme yapmak, verimi arttırmak, işleyişte yaşanan aksaklıkların tespiti ve çözümlenmesi, sağlık tesisleri arası ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu, hastane yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, merkez ve taşra teşkilatı arasında etkin bir koordinasyon sağlanması amacı ile Bölge olarak Malatya koordinasyonunda Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda istişarelerde de bulunuldu.

Hastane öncesi ve hastane dönemi acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin, hızlı sunumunu, var olan tesis ve insan gücü kapasitesinin verimli kullanımını temin edebilmek ve hizmet sunumunda oluşan sorunların bertaraf edilmesi konusunda çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

Malatya Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, bölge illerin Acil Sağlık Hizmetleri Başkan, Başkan Yardımcıları, ilgili kamu kurumları, kamu hastaneleri, üniversiteler, İl Ambulans Servisi Başhekimleri ve özel hastanelerinin temsilcileri katıldı.