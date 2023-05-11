Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

6 Şubat depremlerinde Malatya'da ağır hasar alan binaların yıkımı aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrası ağır yıkımın yaşandığı illerden biri olan Malatya'da acil yıkılacak binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Malatya'da yaklaşık 6 bin 586 yapının yıkılarak veya ağır hasar alarak kullanılamaz duruma geldiği açıklanırken, enkazlarda iş makineleri ile kaldırılıyor. Malatya Valiliği tarafından en son yapılan açıklamada 45 bin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina olduğu belirtilirken, binaların yıkımlarına ise ara verilmeden devam ediliyor.

Kentin birçok noktasında iş makineleri kontrollü bir şekilde yıkılan binalar daha sonra hafriyat kamyonları ile birlikte şehir dışındaki alanlara taşınıyor.