İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da, ağır hasarlı binaların kontrollü bir şekilde yıkım işlemleri sürürken, bazı depremzedeler ise enkazlar da eşyalarını arıyor.

Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, ağır hasarlı binaların kontrollü bir şekilde yıkım işlemleri sürürken, bazı depremzedeler ise enkazlar da eşyalarını arıyor.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Malatya'da çok sayıda bina yıkılırken, binlerce yapı da hasar aldı.


Büyük bir yıkımın yaşandığı kent genelinde ağır hasarlı binalarının kontrollü bir şekilde yıkım işlemleri ise sürüyor. Yıllardır yaşadıkları evleri ve işyerleri saniyeler içerisinde yıkılan vatandaşlar o anları büyük bir üzüntü ile takip ederken, bazı depremzedeler de yıkımı yapılan binaların enkazlarında eşyalarını arıyor.


Esnaf Mehmet Bilici yıkımı yapılan binalarda kopartılan her parçanın kendilerini derinden etkilediğini söylerken, bir başka esnaf Hüseyin Kutlar ise enkazlar da yatak ve yorganlar dışında sağlam çıkan eşyaların olmadığını söyledi.

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