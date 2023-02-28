Malatya'da ağır hasarlı bir bina daha kendiliğinden yıkıldı

Malatya'da yaşanan depremlerde ağır hasar gören baza binalar kendiliğinden yıkılıyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi'nde 4 katlı bir apartman, yaşanan son depremle birlikte bugün kendiliğinden yıkıldı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, bir vatandaş ise girmek istediği evinden dakikalar önce ayrılarak enkazda kalmaktan kurtuldu. Depremden sonra Adana'ya giden Şükran Kaya isimli depremzede, bugün geldiği Malatya'da evine girip hasara bakmak istedi ancak kapının açılmaması üzerine binadan çıktı. Dakikalar sonra bina çökerken, enkazda kalmaktan son anda kurtulan Kaya, yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı. Komşusu ile birlikte bugün geldikleri kentte evlerine bakmak için binaya girmek istediklerini belirten Kaya, “Verilmiş sadakamız varmış. Kimse ağır hasarlı evlerine girmesin, çok tehlikeli” diyerek vatandaşları uyardı.

Binanın çökmesi sonrası polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, başka binaların da çökme tehlikesi nedeniyle çevre güvenliği alındı.