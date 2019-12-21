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Malatya'da ah?r yang?n? korkuttu

Malatya’da bir ah?rda meydana gelen yang?nda i?eride bulunan hayvanlar kurtar?l?rken olayda maddi hasar olu?tu.

Malatya'da bir ah?rda meydana gelen yang?nda i?eride bulunan hayvanlar kurtar?l?rken olayda maddi hasar olu?tu.


Malatya'n?n Battalgazi il?esine ba?l? Ali?ar Mahallesi Ba?p?nar sokak ?zerinde bulunan bir ah?rda hen?z belirlenemeyen bir nedenden dolay? yang?n ??kt?. ??eride bulunan hayvanlar k?sa s?rede tahliye edilirken, olay yerine k?sa s?rede gelen B?y?k?ehir Belediyesi itfaiye ekipleri yang?na m?dahale etti.


??erisinde samanlar?n da bulundu?u ah?rda ya?anan yang?n itfaiye ekipler taraf?ndan g??l?kle kontrol alt?na al?n?rken yang?n sonras? b?y?k ?apta maddi hasar olu?tu?u ??renildi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri de inceleme ba?latt?.

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