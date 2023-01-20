Malatya'da Akçadağ istişare toplantısı

Bu toplantılar çerçevesinde Akçadağ ilçesi değerlendirme istişare toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda 2023 yılı yatırım programı görüşüldü.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Genel Sekreter Cemal Noğay, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, meclis üyeleri, Genel Sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

“Cumhuriyet kurulduğundan bu yana böyle hizmet görmedik”

Akçadağlı vatandaşların gerçekleşen hizmetlerden dolayı memnun olduğunu ifade eden AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, “Akçadağ'ımıza yaptığınız hizmetlerden herkes çok memnun Cumhuriyet kurulduğundan bu yana köylerimizde böyle bir hizmet görmedik. Tabii eksiklikler var mı, var. Ama eksikliler biterse, hayat durur. Bu eksikliklerin de 2023 yılı yatırım programıyla beraber giderileceğine inanıyorum. İlçemize yapılan çalışmalardan dolayı başta Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

“İlçemizin sorunları bir bir çözülmeye başladı”

Akçadağ ilçesinde yıllardır biriken sorunların Başkan Gürkan ve ekibi tarafından 3 yılda çözdüğünü vurgulayan Akçadağ Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Fethi Kütan, ”Böylesine güzel bir toplantıyı düzenlediğiniz için önce Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Selahattin Başkanımın zamanında ilçemizin sorunları bir bir çözülmeye başladı. 3 yıl içerisinde yıllardır biriken sorunların bu süre zarfında çözüme kavuşmasının kolay olmadığını biliyoruz. Ayrıca hizmet yaparken Başkanımızın eşit ve adaletli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Birlikten kuvvet doğar”

2023 yılı yatırımlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Öncelikle gerçekleştirdiğimiz toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bilindiği üzere 2023 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü o nedenle her açıdan çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. İlçem itibariyle yapılan çalışmalara baktığımda ilçe merkezindeki mahallelerle kırsaldaki mahalleleri ayırmak gerekiyor. İlçe merkezimizde altyapı ve yol çalışmalarında epeyce yol kat etmiş durumdayız. Birlikten kuvvet doğar. Çalışmalarımızda birlikte hareket edersek, bu işlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Sonuçta bizim görevimiz vatandaşımızın mutluluğu olmalıdır. Yatırım programına alınan projelerin de Akçadağ'ımıza hayırlar getirmesini talep ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ilçemizde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Sahanın her alanında çalışma içerisindeyiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekibinin mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını söyleyen Başkan Gürkan, “Bizler belediye başkanı olarak şehrimizin modern ve çağdaş bir şehircilik anlayışına kavuşması noktasında gece gündüz, haftanın 7 günü, sahanın her alanında çalışma içerisindeyiz. Tabii yerelde de ilçe belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, ilçe başkanlarımız, sivil toplum örgütleriyle beraber uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kırsalda çalışmalarımızı yaparken ilçe yöneticilerinin ve bölge halkının da görüşlerini alarak, ortak bir yol haritası belirliyoruz. ‘Asfaltsız hiçbir yerleşim birimimiz, susuz hiçbir yer, altyapısız, kalmayacak ve akarsulara atık sular karışmayacak' dedik. Bu minval üzerinde bütün ilçelerimizde arıtma tesisleri yapmayı başlattık. Bütün ilçelerimizde Büyükşehir Belediyesine ait tüm yollar asfaltlandı, ayrıca ilçe belediyelerimizin uhdesinde olan yolların da en azı yüzde 60 olmak üzere yüzde 80-90' ı gerçekleşti. Bizler hizmet ederken de herkese eşit ve adaletli bir şekilde hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Akçadağ'ımıza da bu hizmetleri götürme gayreti içerisindeyiz. Akçadağ ilçemizde altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, arıtma tesisi, kültür ve sosyal donatılar anlamında büyük çalışmalar gerçekleştirildi. Bu anlamda yapılan çalışmalarımızın Akçadağ'ımıza ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.