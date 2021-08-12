Malatya'da akıllı kavşak çalışmaları sürüyor

Trafiğin yoğun olarak kullanıldığı alanlarda vatandaşların olumsuzluklar yaşamaması adına çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çöşnük Mahallesi'nde de akıllı kavşak uygulaması gerçekleştiriyor. Eşref Bitlis Caddesi üzerinde uygulanan akıllı kavşak çalışmasını sürdüren ekipler, uygulamanın yapıldığı alanda asfalt yenileme ve bakım onarımın yanı sıra peyzaj düzenlemesi ve trafik işaretleme levhalama çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Eşref Bitlis Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Çöşnük Kavşağı'nda ışıksız yeni bir düzenleme yapıyoruz. En çok trafik kazası olan kavşaklarımız arasındaydı. Eski halindeyken ışık da olmadığı için çok büyük bir problem yaşıyorduk. Şimdi akıllı kavşak olarak yeniden dizayn ediyoruz. Bu sene yaklaşık 17-18 arasında kavşak çalışması gerçekleştirdik. Bir hafta içerisinde tamamlayarak ardından asfaltını döküp hizmete sunacağız” dedi.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Adanur ise “Çöşnük Kavşağı'nda daha önce kazaların günlük meydana geldiği bilinmektedir. Kontrolsüz kavşaklar arasındaydı. Biz bunları yeniden projelendirdik ve Malatya merkezinde buna benzer sıkıntılı olan her kavşakta çalışmalar yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla trafik güvenliği en üst seviyelere çıkıyor. İnşallah bundan sonra yapılan çalışmalarla trafik kazalarının minimum seviyeye düşeceğine inanıyorum" sözlerine yer verdi.

Çöşnük Mahallesi'ndeki yoğunluğun yapılan akıllı kavşakla rahatlayacağını belirten Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç, “Çöşnük, gerçekten kazaların yoğun olduğu bir bölgeydi. Başkanımızdan talep ettik, daire başkanlarından Allah razı olsun. Bu bölgede güzel bir çalışma yaptılar. Trafiğin çok yoğun olduğu ve trafik kazalarının sıkıntı olduğunu söyledik. Allah razı olsun gerçekten güzel bir kavşak oldu. Buzlanma olduğunda çok sıkıntı oluyordu. Akıllı kavşağa çevrildi. Bu bölgede trafik akışı bundan sonra yaşanmayacak. Allah Başkanımdan ve ekibinden razı olsun” sözlerini ifade etti.

Malatya merkezde yaklaşık 20'ye yakın akıllı kavşak yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa koordine ettiği özellikle Malatya'da yeni kavşakların, yeni yolların, yeni yolların, yeni arterlerin ve yeni aksların oluşturulması noktasında Genel Sekreterlik bünyesinde yoğun bir çalışma içerisindeler. Çöşnük bölgesinde de sürekli kazalara mahal veren bir yapı söz konusuydu. Işık da uygun değildi. Biz buraya akıllı kavşak yapma planlaması yaptık. Şu ana kadar 20'ye yakın akıllı kavşak çalışması yaptık. Yani Malatya bir Büyükşehir hüviyeti içinde ve akıllı kavşaklarıyla ayrıca Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımızın yaptığı çiçeklendirilmesi ile ayrı bir çalışma yapıyor. Yani Malatya hem kimliğine, benliğine, hafızasına sahip çıkması noktasında, hem de modern ve çağdaş anlamda şehircilik anlayışına kavuşma noktasında hem de akıllı şehirler terminus kapsamı içerisinde akıllı kavşaklarla, akıllı yollarla tamamlama gayreti içerisinde.

Şu anda Malatya'da özellikle yol ve asfalt noktasında hakikaten Cumhuriyet tarihimizde rekor kıran yol ve asfalt çalışmalarını izliyoruz. Bu 2 yıl içeresinde yaklaşık 3 bin kilometre yol ve asfalt yapıldı. Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Bütün belediyeler ve özel idareler için de geçerli. Dolayısıyla Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız bir taraftan yeni arterler, yeni yollar, yeni asfaltlar ve yeni kavşaklar yaparken, diğer taraftan da şehrin güzelleştirilmesi noktasında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımız da yol işaretleme, trafiğin güvenliği ve sağlığı açısından büyük bir gayret içerisindeler. Ben bu çalışmaları yapan gerek Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza ve gerekse Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ve bu çalışmaların sonunda düzenlemeyi yapacak olan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.