Malatya'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 19.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi nedeniyle bölgede bulunan bir rezidansın önünde buluşan Ş.A. (37) ile M.G. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.G. yanında getirdiği tabanca ile Ş.A.'ya ateş açtı. Sol bacağına iki isabet alan Ş.A. yaralanırken, olayın şüphelisi aracıyla kent merkezi istikametine doğru kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler9 mm çapında 5 adet boş kovan buldu. Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.