İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da alkollü sürücü işyerine daldı

Malatya’da alkollü olduğu ileri sürülen sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra işyerine daldı.

Malatya'da alkollü olduğu ileri sürülen sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra işyerine daldı.


Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; Dişbudak Sokak içerisinde ilerleyen A.A. idaresindeki 06 VOP 46 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra bir işyerine girdi.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kaza da yara almayan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 1.11 promil alkollü olduğu belirlendi.


Araçta ve işyerinde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.