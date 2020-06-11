Malatya'da alt geçitte kaza: 2 yaralı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Battalgazi alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 44 AAP 776 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan M.B. ile H.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı Malatya Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.