Malatya'da Amatör Spor Haftası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘'Amatör Spor Haftası'' Malatya'da renkli görüntülerle başladı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Kernek Meydanından başlayıp Kanal Boyundan devam ederek Atatürk Anıtına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Türk Bayrağı, ‘‘Amatör Spor Haftası'' yazılı pankart ile davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, Antrenörler, çok sayıda sporcu ve vatandaşlarda katıldı. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtının önünde Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından haftanın önemine ilişkin bir konuşma yapan İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da büyük heyecan ve coşkuyla kutlanıyor.

Amatör Spor Haftası adından da anlaşılacağı üzere İlimizde de sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla düzenlenmiştir.

1 Hafta boyunca düzenlediğimiz Amatör Spor Haftası Etkinlikleri çerçevesinde insanlarımızın spora kazandırılmasını özelikle de çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimiz olacaktır.

Sporun herkes tarafından yapılması ve bir alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Gençlerimizin aynı zamanda da zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araçtır.

Spor; Birleştirici güçtür, dayanışmadır. Bu güç ve dayanışmanın üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz.

Bu çerçevede gençlerimizin bağlı oldukları kulüplerin sayılarını artırılmalı, başarılı sporcularımızın rol model olabilecek örneklerimizi tanıtmalı spor bilinci ve kültürünün oluşturulması öncelikli hedeflerimiz olacaktır.

Bu vesile ile Amatör Spor Haftası Etkinlikleri boyunca yapılacak olan müsabakalarda görev alacak, tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, ve diğer paydaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum ‘' dedi. İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın konuşmasının ardından Fırat Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi gösterisinin ardından tören sona erdi.