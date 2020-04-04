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Malatya'da ana caddeler boş kaldı

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte Malatya’da ana caddeler olmak üzere kent merkezi büyük oranda boşaldı.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte Malatya'da ana caddeler olmak üzere kent merkezi büyük oranda boşaldı.


20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile birlikte Malatya'da sokaklar da ciddi oranda yoğunluk azaldı. Önceki gün İnönü Caddesi, Kışla Caddesi ve Akpınar Meydanı'nın da araç trafiğine kapatılması ile birlikte bugün şehir ciddi oranda sessizliğe büründü.


Yetkililerin zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısı ve son yayımlanan genelgeler ile birlikte birçok iş yerinin de kapalı olduğu kent meydanında güvenlik güçleri, temizlik görevlileri ve az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.


3 kişinin yan yana yürümesini de yasak olduğu kentte polis ekipleri de sık sık devriye gezerek halkı zorunlu olmadıkça dışarıda gezmemelerini istiyor.

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