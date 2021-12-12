Malatya'da apartman boşluğunda ceset bulundu

Malatya'da bir apartman boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Olay, 08.50 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İpek Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın boşluğunda kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın olayın gerçekleştiği bölgeye yüz metre mesafede ikamet eden evli ve iki çocuk babası Nihat Ç. (50) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat çok yönlü sürüyor.