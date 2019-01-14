Malatya'da Ar-Ge çalışmalarına destek

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'daki temasları kapsamında, Kimya Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği ile Malatya İl Jandarma Alay Komutanlığını ziyaret etti. Tüfenkci, ilk olarak Kimya Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliğini ziyaret etti. Tüfenkci, ziyarette yaptığı konuşmada, "Malatya, kimya sektörü noktasında çok önde olan illerimizden birisi değil ama şehrimizi bu anlamda nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz bunun istişaresini yapacağız. Başkanımızın, Kimya Organize Sanayi veya Kimya Kümelenmesi diye bir çalışması olduğunu duyunca istişare etmek istedik. Nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz, hangi katkıları verebiliriz fikir olarak bir başlangıç ama bunun eyleme dönüştürülmesi noktasında da bir çalışma olabilir" ifadelerine yer verdi.

Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesinin Esenlik Şirketinin kimyayla ilgili öncü olabileceği bir takım yatırımların olduğunu ifade ederek, "Birkaç özel sektörümüzün de bu noktada yatırım ve girişimleri var. Malatyamızda iki üniversitemiz var ve iki üniversitemizde, cumhurbaşkanı yetiştiren ilimizin önemli değerlerinden ikisinin ismini taşıyor. Bu iki üniversitenin de kimyayla ilgili çalışmaları bulunuyor. İnönü Üniversitesinin köklü bir kimya bölümü var. Üniversitenin katkıları neler olabilir, sanayiyle iş birliği nasıl sağlanabilir, kimya mühendisleri burada nasıl bir rol alır veya yeni oluşturulacak istihdam sahalarıyla kimya mühendislerinin işsizlik noktasındaki sorunlarını çözme noktasında neler yapılabilir, bunları konuşacağız" dedi.

AK Parti hükumetleri döneminde Ar-Ge çalışmalarına çok önemli destekler verildiğini kaydeden Tüfenkci, "Hem teşvik ediyoruz, para veriyoruz hem burada çalışanların ücretlerinin önemli bir kısmını biz karşılıyoruz, sigortalarını hükumet olarak yatırıyoruz ve istiyoruz ki bütün şirketler bütçelerinin en az yüzde 2'si ile 4'ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırsınlar. Ar-Ge çalışmalarında kimyacıların hem laboratuvar çalışmaları esnasında hem de ürün geliştirme noktasındaki çalışmalarda da bulunmasını istiyoruz. Bunların katkıları da yadsınamaz. Dolayısıyla Malatyamızın son zamanlardaki gelişmelerine baktığımızda kimya sektöründe de bir adım atılmasını ben uzun süredir düşünüyorum" diye konuştu.

Kimya Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Murat Ali Tutar ise AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Tutar, Tüfenkci'nin Malatya'nın sorunlarıyla birebir ilgilendiğini ifade ederek, "Kimya sektörünün sıkıntıları bizim ve Malatya için nasıl çözüme ulaşır onunla ilgili bilgi alış verişi yapacağız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, daha sonra Malatya İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Albay Necmi İnce'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.