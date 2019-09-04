Malatya'da araç sayısında artış

Malatya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı, bir önceki aya göre 448 adet artış göstererek 175 bin 187'ye ulaştı.

TUİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Malatya trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 316, otobüs sayısı 3, kamyonet sayısı 67, kamyon sayısı 7, motosiklet sayısı 41, traktör sayısı 35 artarken, minibüs sayısı 19, özel amaçlı taşıtların sayısı ise 2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,26 artarken, bu artış otomobilde yüzde0,34, otobüste yüzde 0,18, kamyonette yüzde 0,19, kamyonda yüzde 0,13, motosiklette yüzde 0,41, traktörde yüzde 0,14 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,41, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,40 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,80 artış gösterdi.

Malatya'da trafiğe kayıtlı toplam 175 bin 187 taşıt içinde 2019 Temmuz ayında ilk sırada otomobil yer aldı. 175 bin 187 taşıtın, 93 bin 532'ni otomobil oluştururken son rakamlara göre diğer taşıt sayıları ise şöyle oluştu:

“4 bin 605 minibüs, bin 684 otobüs, 34 bin 635 kamyonet, 5 bin 244 kamyon, 10 bin 143 motosiklet, 492 özel amaçlı taşıtlar, 24 bin 852 traktör”