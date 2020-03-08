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Malatya'da aranan 14 kişi tutuklandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 14’ü tutuklandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 14'ü tutuklandı.


Malatya il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulama kapsamında, kentte çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.


Toplamda 29 ekip, 87 personel ile gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 15 kişi ise serbest bırakıldı.

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