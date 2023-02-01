İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da aranması bulunan 304 zanlı yakalandı

Malatya’da aralarında 26 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile birlikte aranması bulunan 304 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da aralarında 26 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile birlikte aranması bulunan 304 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Ocak ayında aranması bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda aralarında 26 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile birlikte 304 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


“Silahla yağma fuhuşa teşvik etme kasten yaralama” gibi çeşitli suçlardan aranmaları bulanan zanlılardan 139'u ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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