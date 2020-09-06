Malatya'da arı kovanı yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

Malatya'da arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Yukarı Ulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen Malatya istikametinden gelerek Kayseri yönüne seyir halinde olan arı kovanı yüklü 45 TS 736 plakalı kamyon henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı Yukarı Ulupınar mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çevreye yayılan arılardan dolayı olay yerine yaklaşmakta güçlük çekti. Ekiplerin çalışmaları sonrasında kaza yerinde 3 kişinin cenazesine ulaşılırken, cenazeler Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.