Malatya'da arpa ekili tarlada korkutan yangın

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 bin dönümlük arpa ekili tarla, çıkan yangında zarar gördü. Yangın itfaiye ile vatandaşların müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Olay, Akçadağ'ın Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.F.'ye ait 2 bin dönümlük arpa ekili tarlada bölgede temizlik amacıyla yakılan ateşten sıçrayan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye ve jandarmaya bilgi verildi. Vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık üç dönümlük alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.