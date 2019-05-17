Malatya'da arsa sahiplerinden KDV alınması talebi

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Özel, arsa sahiplerinden KDV alınmasının devlete büyük bir gelir kaynağı olacağından bu uygulamanın gerçekleşmesini istediklerini söyledi. Özel, “Müteahhit arsa payı karşılığında inşa ettiği ve arsa sahibine vereceği bağımsız bölümlerin katma değer vergisine esas olacak değeri, Katma Değer Vergisi Kanununa göre değer tespiti yapılacaktır” diyerek maliyetin müteahhidin defter ve belgelerinden tespit edilen inşaat için yaptığı giderlerden oluştuğunu söyledi.

Gelir İdaresi uygulamasına göre, tespit edilen maliyet değerlerine toptan satışlar için yüzde 5, perakende satışlar için ise yüzde 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelin tespit edileceğini belirten Özel, "Ayrıca, arsa sahibine kalacak konut veya işyerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya işyerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı da dikkate alınmayacaktır. Ancak, müteahhidin arsa sahiplerine bıraktığı konut ve işyerleri gerçek bir satış işlemi sayılmayacağı nedenleriyle yani toptan ya da perakende satış sayılmayacağından yüzde 5 veya yüzde 10 kar ilavesi söz konusu olmayacağını düşünmekteyim” ifadelerine yer verdi.

Özel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Buna göre, arsa karşılığı inşaat işlerinde katma değer vergisine esas olacak emsal bedel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen asgari inşaat metrekare maliyet bedelinden az olmamak üzere fiili maliyet bedeli olmalıdır. Arsa sahiplerinden KDV alınması Devletimize büyük bir gelir kaynağı olacağından bu uygulamanın gerçekleşmesini istemekteyiz.”