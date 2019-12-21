Malatya'da asans?r bo?lu?una d??en ?ah?s hayat?n? kaybetti

Malatya'da asans?r bo?lu?una d??en 1 ki?i hayat?n? kaybetti.

Olay, Battalgazi il?esine ba?l? Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere g?re, Akp?nar Meydan?'nda bulunan bir i? han?ndan iddiaya g?re k?raathane i?leten Abdullah Bulut (56) 4'?nc? kattan asans?r bo?lu?una d??t?. ?evredeki esnaflar?n durumu fark etmesi ?zerine olay yerine polis, itfaiye ve sa?l?k ekipleri sevk edildi. ?tfaiye ekiplerinin 10 dakikal?k bir ?al??mas? sonunca bulundu?u yerden ??kar?lan Abdullah Bulut'un hayat?n? kaybetti?i belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yapt??? ?al??ma sonras?nda ?ahs?n cenazesi Malatya Adli T?p Kurumuna kald?r?ld?.