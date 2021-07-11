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Malatya'da aşı merkez sayısı arttırıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisini önlemek için yoğun olarak devam eden aşı çalışmalarında, aşı yapılan merkez sayısı da arttırılıyor.

Randevusuz aşılamanın yapıldığı Malatya'da aşı yapılan merkez sayısı 7'ye çıkarıldı.


Hastaneler ve aile sağlık merkezleri tarafından yapılan aşılama çalışmalarına Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, MAŞTİ, AVM, Hava Alanı, Nikah Sarayı, eski belediye önü ve il sağlık müdürlüğü de eklendi. Organize sanayi bölgelerine giden ekiplerin de aşılamayı sürdürdüğü kaydedildi.


Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli yaptığı açıklamada, “Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı merkezlerimizde randevusuz aşılarını olmaya bekliyoruz” dedi.

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