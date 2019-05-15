Malatya'da askıda ekmek uygulaması sürüyor

Malatya'daki fırınlarda yıllardır uygulanan 'askıda ekmek' uygulaması Ramazan ayında da sürüyor. Uygulama ile yoksul vatandaşlar minnet altında kalmadan ekmeğini alıyor.

Osmanlı döneminde maddi durumu iyi olmayan insanların rahat bir şekilde ekmek alabilmesi için hayata geçirilen ‘askıda ekmek' projesi geleneği Malatya'da sürdürülüyor. Kentte bulunan fırınlarda hayırsever vatandaşların verdiği bütçe ile her gün onlarca ekmek, yoksul aileler ve maddi durumu iyi olmayanlara dağıtılıyor. Kentte hemen hemen bütün fırınlarda devam eden uygulama ile hem yoksul insanlar gözetiliyor hem da paylaşmanın önemi hatırlanıyor. Kentte uzun yıllar fırıncılık yapan Kadir Ceylan, uygulamayı yıllardır sürdüklerini ifade ederek sorgusuz sualsiz her isteyene ekmek verdiklerini söyledi. Uygulama hakkında bilgi veren Ceylan, “Fırına gelen bir hayırsever mesela 3 ekmek parası verip 2 ekmek alıp gidiyor. Biz o bir ekmeği de ihtiyacı olana veriyoruz. Yani sistem bu şekilde işliyor. Mesela geçen gün birisi 50 TL bıraktı. ‘İhtiyacı olanlara ekmek verin' dedi. Böylelikle hem yardıma muhtaçların boğazından ekmek giriyor hem de insanlar hayır işlemiş oluyor” şeklinde konuştu. Uygulamanın bütün fırıncılara örnek olmasını dileyen Ceylan, Ramazan dışında uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Veysel Beyaz isimli fırıncı da çok güzel bir uygulama olduğundan söz ederek, “Hayırseverler bize bütçeyi veriyor biz de ihtiyaç sahiplerine ekmek veriyoruz, herkese ihtiyacı kadar veriyoruz" dedi.

Bir diğer fırıncı Fikret Batur da "Böyle şeyleri yaşatmamız lazım. Biz kılık kıyafete bakmadan isteyen herkese ekmek veriyoruz” diye konuştu.