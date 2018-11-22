Malatya'da atık pille mücadele

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminer yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğumuz gibi, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek de hepimizin görevi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'ın söylediği gibi ‘Memleket Emektir' diyoruz ve Büyükşehir Belediyesi olarak yaşadığımız çevremizin ve doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik olarak, Battalgazi ilçemizde bulunan atık su arıtma tesisinde evsel atıksular arıtıldıktan sonra doğal ortama verilmektedir. Vahşi depolama alanı (çöp sahasının rehabilitasyonu) çalışmaları, evsel atıklardan elektrik enerjisi elde edilmesi, düzenli depolama alanı ve bertaraf tesisi, tıbbi atık sterilizasyonu tesisi, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bütün bu faaliyet ve yatırımlardaki amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak, gelecek nesillere de bu imkanı sunmaktır. Programımıza katılan öğretmenlerimize, muhtarlarımıza, imamlarımıza ve yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde TAP Derneği yetkilisi Çevre Mühendisi Seyhan Öz Ulucan, gelişen teknoloji ile pil kullanımının arttığını belitti. Kullanılan bu pillerin geri dönüşüme kazandırılarak, çevre ve insan sağlığını tehdit edecek etkenleri ortadan kaldırmak gerektiğini ifade etti.

Seminerde gerçekleştirdiği sunumda; eğitimcilere atık pillerin zararları ve doğaya bırakıldığında oluşturduğu problemleri anlatarak, okullarda da bu seminerden edinilen bilgilerin öğrencilere aktarılmasını istedi. Mevcut atık pillerin bertaraf edilmesi, saklanması ve zararsız hale getirilmesi aşamalarını anlatan Öz Ulucan, “Uzun zamandır böyle yoğun bir kalabalığa seminer vermemiştim. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne böyle güzel bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.