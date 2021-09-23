Malatya'da ATM'de unutulan paket fünyeyle patlatıldı

Malatya kent merkezinde bir bankanın ATM'sinde unutulan paket, çevrede kısa süreli paniğe sebep oldu. Paket, bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatıldı.

Malatya Kışla Caddesi üzerinde bir bankanın ATM'sinde şüpheli bir paket gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine intikal eden bomba imha uzmanları paketi çevredekilerin meraklı bakışları arasında fünye ile patlattı.

İlk incelemelerin ardından kağıt torbanın içerisinde bir kuruma ait sınav soru kitapçığı ile cevap anahtarını kapsayan materyaller çıkarken, ekiplerin olay yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından trafiğe kapatılan yol tekrardan yaya ve araç trafiğine açıldı.