Malatya'da Avrupa maçı biletlerine yoğun ilgi

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Kupası 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maçın biletlerine yoğun ilgi gösterildi. Gişe önünde gün içerisinde uzun kuyruklar oluşurken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor'un tarihinde ilk kez Avrupa Kupası maçı oynayacak olması şehirde de farklı bir heyecan oluşturdu. Olimpija Ljubljana ile perşembe günü saat 20.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler erken saatlerden itibaren bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yeni Malatyaspor- Olimpija Ljubljana maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

"Batı Alt: 80, Batı Üst: 60, Batı Üst Aile: 60, Doğu Alt: 45, Doğu Üst: 40, Güney Alt: 25, Güney Üst: 25, Güney Alt: 25, Kuzey Alt: 25, Kuzey Üst: 25, Misafir Tribün: 25 TL."