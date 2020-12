Malatya'da "baca temizliği" uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı vatandaşları baca temizliğinin yapılması konusunda uyararak, Malatya'da yaptıkları araştırmaya göre her yıl 40 yangının dikkat edilmeyen baca temizliğinden kaynaklandığı vurgulandı.

Her yıl yapılan baca temizliği uyarılarına rağmen düzenli olarak yapılmaması can ve mal kaybının yaşandığı yangınlara davetiye çıkartıyor. Vatandaşlara baca temizliğine gerekli titizliği göstermeleri gerektiğini belirten Malaya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, hem sağlık hem de yakıt tasarrufu açısından önem arz ettiğini söyledi. Baca temizliğinin mevsiminde yapılması gerektiğini ifade eden İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, “Baca temizliği konusu biliyorsunuz çok önemli bir hadise. Çünkü temizlenmeyen bacalardan dolayı, her yıl yapılan istatistiklere göre çıkan yangınların yüzde 20 ‘sinin baca temizlenmemesinden kaynaklandığını hatta bu oranların yüzde 25'de olduğu söyleniyor. Malatya'mızda, bizim kendi istatistiklerimiz de her yıl 40 yangının temizlenmeyen bacalardan dolayı çıktığını bizim tarafımızdan belirlenen bir gerçek. Bundan dolayı sevgili hemşerilerimizin baca temizliğine önem vermelerini rica ediyoruz. Bu mevsim baca temizliğinin en son yapılması gereken mevsim olmasına rağmen bunu tekrar söylüyoruz. Yoksa baca temizliğinin yaz aylarında bacanın en kuru olduğu dönemde yapılmasını tavsiye ediyoruz” dedi. Vatandaşların baca temizliği konusunda itfaiyeyle irtibata geçebileceklerini söyleyen Daire Başkanı Hanifi Acar, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak biz baca temizliğini anlaştığımız bazı firmalar tarafından da yaptırıyoruz. Değerli hemşerilerimiz bizlere ulaşırlarsa baca temizliği konusunda kendilerine yardımcı olacağız. Her yıl duman zehirlenmelerinden dolayı zehirlenen hemşerilerimiz oluyor bunları televizyonlardan izliyoruz. Bacalar temizlenmeyince sobadaki yakıt tam olarak yanmıyor. İçinde biriken karbonmonoksit gazı içeriye sızdığı zaman baş ağrısıyla başlayan sonra bulantıyla devam eden bu zehirlenmeler maalesef insanları ölüme kadar götürebiliyor. Bunları engellemek için baca temizlenmemiz gerekiyor. Temizlik yapılan bacalarda yakıttaki faydalanma olayı arttığı için aynı zamanda bize ekonomik olarak da katkı sağlamış oluyor. Çünkü tam temizlenmeyen bacalarda yakıt tam olarak yanmıyor. Yanmayan yakıt dediğim gibi zehirlenmelere sebep oluyor. Hem içeriye dumanın girmesine sebep oluyor, aynı zamanda arzu etiğimiz ısıyı da alamamış oluyoruz. Değerli hemşerilerimizden bu konuya hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyoruz. Ayrıca sobalı evlerimizde olduğu gibi, doğalgaz kullanılan evlerde de baca temizliği yapılmalıdır. Ki bu yasal bir hadisedir. Yasal olarak yılda 1 defa ilgili uzmanlar veya firması tarafından yapılmalıdır. Sobalı evlerde diğer odaların da ısınması için odalardan geçirilen boruların olduğunu ve bu borularda baca zehirlenme hadisesini daha da artırıyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlarımızdan sobaları en fazla 2 dirsek boruyla bacaya ulaştırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konulara değerli hemşerilerimiz dikkat ederse bacalardan kaynaklanan yangınları da önlemiş olacağız” şeklinde konuştu.