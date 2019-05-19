Malatya'da Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği kuruldu.

İçişleri Bakanlığının “Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı 2018- 2023” programı kapsamında uyuşturucu ile mücadele alanında faaliyet gösteren derneklerin illerde kurulmasının teşvik edilmesi istenmesi sebebiyle Malatya'da faaliyet gösteren farklı derneklerin yönetim kurulu başkanları ve üyeleri olarak görev yapan 7 kişi tarafından Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği kuruldu. Derneğin geçici Yönetim Kurulu Başkanı olan İhsan Ercan dernek hakkında bilgiler vererek, “Derneğimiz, toplumsal sağlığın korunması ve fonksiyonlarının sürdürülmesi adına sağlıklı yaşamın teşvikinin sağlanması için uyuşturucu, alkol tütün ve teknoloji ve madde bağımlılığı ile mücadele etmek sigara, tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili olarak başta çocuklar, gençler, yetişkin ve yaşlılar olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bağımlıkla mücadele bilincinin artması noktasında özellikle çocuklar, bizim için kaybedilmemiş kuşaklarımızdır” dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin ailede başladığını ifade eden Ercan, “Ailelere ulaşarak oluşturacağımız farkındalık ve bilinçlendirme ile bağımlılık oranlarını azaltmak temel hedeflerimizdir. Çalışmalarımıza katkıda bulunmak isteyen diğer Sivil Toplum Kuruluşlarımız, derneklerimiz, muhtarlarımız ve gönüllü vatandaşlarımız ile birlikte bağımlılıkla mücadelede, faydalı olabilecek şekilde işbirliği yapmak. Anne ve babalara yönelik ücretsiz eğitim talebinde bulunan kurum ve kuruluşlarımızın, STK'larımızın, derneğimizin malatya@bsm.org.tr ve malatyabsmder@gmail.com mail adresi ve 05557366443 nolu telefonundan irtibata geçmelerini bekliyoruz” diye konuştu.