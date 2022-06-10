Malatya'da bağımsız anaokulları yaygınlaştırılacak

Malatya'da bir okul bünyesinde değil de, bağımsız anaokulu ve yeni ana sınıflarının açılması konusunda karar alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullararası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir başkanlığında, Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen okul idarecileri ile gerçekleştirilen toplantıda "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde okullarda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Proje çerçevesinde yapılan değerlendirme toplantısında, bağımsız anaokulu ve yeni ana sınıfı açılması, iyileştirme içerisine alınan okullar ve gelişim desteği konuları görüşüldü.

Toplantıda, Malatya'da bir okul bünyesinde değil de, bağımsız anaokulu ve yeni ana sınıflarının açılması konusunda karar alındı.