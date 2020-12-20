Malatya'da bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Saray Mahallesi Fuzuli Caddesinde sokağa çıkma kısıtlamamasının olduğu hafta sonlarında trafiğin olmadığı ve insanların evde olduğu bu süreç içerisinde caddedeki ağaçların düzenlenmesi ve budama işlemlerini gerçekleştirdi. Malatya'nın yoğun caddelerinden biri olan Fuzuli Caddesinde yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten Saray Mahalle Muhtarı Aydın Aksoy,'' Pandemi sürecini fırsat bilerek caddemizdeki kaba ağaç budaması yapılıyor. Yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, Park Bahçeler Daire Başkanı Berkant Samanlıoğluna ve ekip arkadaşlarına mahalle sakinlerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarında başarılar diliyorum ‘' dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu zamanlarda çalışmaların yoğun bir şeklide sürdüğünü dile getiren Park Bahçeler Daire Başkanı Berkant Samanlıoğlu ise “Sokağa çıkma kısıtlamaların olduğu bu süreçte işlerimize hızlı ve yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ana caddelerde kuruyan ağaçlarımızın trafik yoğunluğunun olmadığı zamanlarda köklerini sökerek ve kuruyan dalları keserek bahar mevsimine hazırlık yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Fuzuli Caddesinde kalın budama ve ince budama işlerini yapmaktayız. Caddeyi ferahlatmak ve aydınlatma sisteminin daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla Fuzuli Caddemizde çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarımız Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ana caddelerde devam etmektedir'' diye konuştu.