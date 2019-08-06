Malatya'da bakır işlemeciliği kursu tamamlandı

Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen ‘Bir Usta Bin Usta' Projesi kapsamında Malatya'da açılan Bakır İşlemeciliği kursunu başarıyla tamamlayan 17 kursiyer mezun oldu.

Anadolu Sigortanın kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teknik danışmanlığında hayata geçirdiği “Bir Usta Bin Usta” Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde açılan Malatya Bakır İşlemeciliği Kursu tamamlandı. Bakır işleme eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, 5 Ağustos 2019‘da gerçekleşen kapanış töreninde kurs bitirme belgelerini alarak mezun oldu. Kursiyerlerin el emeği ürünler, 1 hafta boyunca Malatya Sabancı Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Eğitmenliğini Gökhan Çelikkıran'ın yaptığı, 13 Mayıs 2019 tahinde başlayan Bakır İşlemeciliği kursunda 17 kursiyer, iki buçuk ay boyunca 248 saat eğitim görerek birer usta adayı haline geldi. Kursu başarı ile tamamlayan usta adayları, Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşen kapanış töreninde bitirme belgelerini aldı. Sergi açılışından Malatya Kültür ve Turizm müdürü Çetin Şişman ise Araştırma Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş'in teşekkür mesajını katılanlara okudu.

Sergi açılışında konuşan Anadolu Sigorta Kurumsal Müdürü Berna Ergün Tan ise, “Anadolu Sigorta ‘Bir Usta Bin Usta' projesinin bu 48. Kursumuz bizim ve 45 ilde bunun gibi kurslar açtık. Amacımız güzel sanatlara katkı vermek ve birazcık farkındalık oluşturmak hem basında hem gittiğimiz ilde burada da çok güzel bir iş yaptık. Çok iyi hocalarımız ve değerli kursiyerlerimiz ile çalıştık” dedi.

Malatya Valisi Aydun Baruş da, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın teknik desteği ile Anadolu Sigorta sponsorluğun da gerçekleştirilen ‘Bir Usta Bin Usta' kapsamında yürütülen ve sergi olarak açılan çelik kalem bakır süsleme kursunun bitim ve sertifika günündeyiz. Öncelikle bu sergiye katılan bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Hocamızı da teşekkür ediyorum ince ince işlenmiş emekler görüyorum. Bu uğraş sadece zaman geçirmeye yönelik bir uğraş değil. Çünkü bizler kültürel mirasımızı aldığımız atalarımızın yüzyıllar boyu uğraştığı el sanatlarının günümüzde devam ettirilmesi çabası olduğunu düşünüyorum. Çünkü el sanatları neden önemli el sanatları sadece bir meslek edinme ve o meslekten sadece para kazanma anlamında değil aynı zamanda bizim yaşam sevincimizi kültür anlamında yaptığımız eserler bu uğraş çerçevesinde gündemi gelebiliyor. Bugün artık modern hayat koşullarının bize dayatmış olduğu sıkıcılıktan ve mutsuzluktan kurtulmak için bu tür el sanatlarını yaşatmaya ihtiyacımız var gerçekten. Çünkü bu el sanatlarından biz insanlarımızın ruhundaki güzelliklerinin bire bir yansıtmasını görüyoruz. Bu anlamda bu eserler bizleri hayata bağlayan yaşam sevincimizi oluşturan eserlerdir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi.