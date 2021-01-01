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Malatya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp

Malatya’da batan balıkçı teknesinde bulunan 3 kişinden 2’si kurtulurken 1 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Malatya'da batan balıkçı teknesinde bulunan 3 kişinden 2'si kurtulurken 1 kişinin kaybolduğu belirtildi.



Olay, Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü Atabey İskelesi mevkiinde yaşandı. Balık tutmak amacıyla gölete açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu. İki kişinin kendi imkanlarıyla kıyaya çıktığı olayda 1 kişi ise kayıp oldu. Kıyaya çıkanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, kayıp olan şahsa ulaşmak için bir saatlik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şahsa ulaşılamazken, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi.


Yetkililerden alınan bilgilere göre kayıp şahsı arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.

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