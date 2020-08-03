İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Malatya’da 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Malatya'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çakmak Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki S.B., henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekipler yaptığı kontrolde S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı.


İlk belirlemelere göre, polis ekiplerinin intihar olarak değerlendirdiği olayda S.B.'nin cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.