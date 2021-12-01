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Malatya'da baltalı kavga: 5 yaralı

Malatya’da iki grup arasında açılır-kapanır elektrikli duba mevzusu yüzünden çıkan baltalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında açılır-kapanır elektrikli duba mevzusu yüzünden çıkan baltalı kavgada 5 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bulunan Bakırcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir çay ocağının işletmecileri ile bir grup arasında açılır-kapanır elektrikli duba mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, baltanın da kullanıldığı olayda E.Y., H.Ö.,Ö.Ö., M.A.A., A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşletmede küçük çaplı maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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