Malatya'da başlatıldı, diğer hastanelere örnek oldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde deneme amaçlı uygulanan temassız asansör sistemi tam not alarak diğer illerdeki hastanelerde de uygulanmaya başladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Başhekimlik binasında uygulanmaya başlanılan Temassız Asansör Çağrı Sistemi, korona virüs salgınına karşı teması en aza indirmeyi amaçladığı vurgulandı. Açıklamada, “Temassız Asansör Çağrı Sistemi TÇS-44 iyi uygulamalar arasına alındı. Temassız Asansör Çağrı Sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığının sağlık tesislerindeki teşvik edici, ilham verici, özgün örneklerinin yer aldığı Kamu Hastaneleri İyi Uygulama Örnekleri Verimlilik ve Kalite Uygulamalarının gösterildiği sitede “Temassız Asansör Çağrı Sistemi” projemiz örnek olarak yerini aldı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı, ülke genelindeki sağlık tesislerindeki iyi uygulama örneklerini değerlendirmiş, Malatya'daki sağlık tesisleri arasında hastanemizin projesi kabul görmüştür” denildi.

Kamu alanında bir ilk olarak Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasında uygulanmaya başlanılan Temassız Asansör Çağrı Sistemi, korona virüs salgınına karşı teması en aza indirmeyi amaçladı.

Kısa bir dönem içinde kabin içindeki temassız olarak basılmasını sağlayan sistemin entegre edileceği bildirilerek, “ İleriki aşamada hastane geneli diğer asansörlere kurulumu yapılacak olan sistem, kullanıcının TÇS-44 cihazının alt kısmına elini yaklaştırdığında sistem otomatik olarak algılamakta ve asansörü çağırmaktadır. Uygulama tüm hastanelerde uygulanabilir niteliktedir” ifadelerine yer verildi.

Ürün teknik bilgileri konusunda şunlar belirtildi:

“Cihazımız Asansör sistemine entegre bir şeklide çalışmaktadır. Cihaz asansör sistemini ve yönetmenliği engel teşkil etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz asansör dış çağrı butonlarına paralel bir şekilde bağlantı yapılarak uygulanmaktadır. Cihaz asansör dış butonlarının çalışmasına engel teşkil etmeyerek aynı anda hem cihazı hem de buton kullanılabilmektedir.”