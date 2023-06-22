İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da bayram öncesi trafik güvenliği toplantısı

Malatya ‘da Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla uygulanacak trafik tedbirlerinin değerlendirildiği Trafik Güvenliği Toplantısı İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Başkanlığında yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Şehit Emrah Horoz toplantı salonunda gerçekleştirilen programda ilçe emniyet müdürleri de hazır bulunurken, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında artış gösteren trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerin ve tedbirlerin arttırılması ile alınacak önlemler görüşüldü.

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