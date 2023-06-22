Malatya'da bayram öncesi trafik güvenliği toplantısı

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Şehit Emrah Horoz toplantı salonunda gerçekleştirilen programda ilçe emniyet müdürleri de hazır bulunurken, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında artış gösteren trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerin ve tedbirlerin arttırılması ile alınacak önlemler görüşüldü.