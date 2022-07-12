İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da Bayramın son gününde hava denetimi

Malatya’da bayramın son gününde Vali Hulusi Şahin’in de katılımıyla havadan helikopterle denetim yapıldı.

Malatya'da bayramın son gününde Vali Hulusi Şahin'in de katılımıyla havadan helikopterle denetim yapıldı.


Malatya Valisi Hulusi Şahin Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında helikopter ile yapılan denetimlere katıldı. Vali Şahin'e İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile İl Jandarma Komutanı Ercan Altın'ında eşlik etti.


Olumsuz bir duruma rastlanmayan denetimlerin kent genelinde süreceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.