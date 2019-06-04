Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Malatya Valiliği'nin öncülüğünde, Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile resmi bayramlaşma töreni tertiplendi.

Bu yıl il kez 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşmaya, Gençlik ve spor Bakan yardımcısı İhsan Selim Baydaş Malatya Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hançeri Sayan, İl Emniyet Müdürü Ömer Oral, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ile resmi kurumların müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Ramazan Bayramının ülkemize ve İslam alemine barış, huzur getirmesini öncelikle temenni ediyorum. Bayramlar bildiğiniz gibi, milletlerin, ümmetlerin önemli gün ve olayları, zamanı gelince Milletçe, ülkece sevgi ve mutluluk içerisinde kullanılan günlerdir. Ramazan Bayramı da bu güzel günlerden bir tanesidir. Bugün, 15 Temmuz meydanında Ramazan Bayramını tüm milletçe coşku ve sevinç içerisinde idrak ediyoruz. Bu konuda Valimize de teşekkür ediyorum. Hakikaten meydan anlamında bütün Malatya'yı kucaklayacak ve Malatya'nın bütün fotoğrafının yansıtıldığı bir meydanda, Ramazan Bayramını kutluyoruz. Hakikaten meydana sığmadık. Bundan sonraki süreçte daha yeni tedbirler almak sorumluluğumuz olduğu kanaatindeyim" dedi. Malatya Valisi Aydın Baruş ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün çok mutluyuz. Huzur ve mutluluk içerisinde bu güzel bayram günlerini idrak ediyoruz. Ramazan ayı gibi yardımlaşmanın, dayanışmanın zirveye çıktığı bir ay olan kutsal günleri tamamladık. Cenab-ı Mevla'nın bize hediyesi olan bu güzel günlere sağlık içerisinde ulaştık. Burada gözlemlediğimiz, kardeşlik ve dostluk havasının Bayram'dan sonrada devam etmesi en büyük temennimizdir. Çünkü ülkemizin, Malatya'mızın her zaman buna ihtiyacı var. Bizler birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olursak, birbirimize sımsıkı sarılırsak, aramızdaki küskünlükleri, dargınlıkları unutur ve ülkemizin idealleri olan hedefler doğru hep birlikte çalışırsak bizden mutlusu olmaz. Hakikaten de lider bir ülkenin mensubu olmanın gururunu hisseden insanlar oluruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir yoğun teveccüh olacağını bilseydik bir kaç çadır daha kurdurduk buraya. İnşallah Bundan sonraki bayramlarda daha fazla Malatyalıyı aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu.